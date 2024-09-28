إسرائيل؛ أضرار أصابت منزلا في منطقة بنيامين

ذكر إعلام إسرائيلي، أن هناك أضرار أصابت منزلا في منطقة بنيامين نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

رئيس فلسطين يقدم التعازي لحزب الله

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، قدم التعازي لـ"حزب الله" اللبناني بمقتل أمينه العام حسن نصر الله.

وعزى عباس الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني باستشهاد الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، واستمرار حرب الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ونعى "حزب الله" اللبناني اليوم السبت أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله خلال غارة عنيفة استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبان سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأفادت مصادر عبرية بأن هدف الغارة كان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، فيما مسؤول العلاقات الاعلامية في الحزب أكد أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن "القضاء على حسن نصر الله وعلي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب" خلال غارة أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل".