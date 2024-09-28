السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خبير استراتيجي: إيران لن ترد على اغتيال نصر الله خوفًا من استهداف إسرائيل

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي،: "السياسة تعريفها لعبة المصالح.. لو مصلحتك يمين يبقى سياستك يمين.. مصلحة إيران أن تستقر الفترة الحالية لحين الانتهاء من السلاح النووي التي تسعى فيه.. متبهدله عشان تكون السلاح النووي وتأمل في إنشاء السلاح النووي".

مصلحة إيران 

وأوضح "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أنه في 2025 إيران سيكون لديها 5 قنابل نووية، موضحًا أن إيران لن ترد خوفًا من استهداف إسرائيل للمفاعلات النووية حتى لا تخسر الكثير في هذه الحرب، متابعًا: "إيران لن ترد الفترة المقبلة.. إيران لن ترد تحسب كل مواردها من أجل القنبلة النووية في عام 2025".

 

وشدد على أن لبنان لديها حماية من لااتحاد الأوروبي وأقصى ما يمكن أن يفعله نتنياهو هو هجوم بري على جنوب لبنان والسيطرة على المنطقة وطرد، قائلًا: "لن يغامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدخول لبنان.. المجتمع الدولي لن يسمح له".

 

ونوه بأن ما كل ما يتحدث عنه نتنياهو بشأن الاجتياح البري للبنان هو "بربوجاندا" للعمل على إخافة الطرف الأخر.

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