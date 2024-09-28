ماذا قدم محمد صلاح ضد وولفرهامبتون بعد فوز ليفربول

فاز فريق ليفربول على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام صلاح ضد وولفرهامبتون

ولعب محمد صلاح ضد وولفرهامبتون 16 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

وسجل إبراهيما كوناتي الهدف الأول لـ ليفربول أمام نظيره وولفرهامبتون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما سجل ريان آيت نوري الهدف الأول لفريق وولفرهامبتون أمام ليفربول في الدقيقة 57، وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني أمام وولفرهامبتون في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

نتائج الجولة الخامسة في الدوري الانجليزي

وست هام ضد تشيلسي 0-3

توتنهام ضد برينتفورد 3-1

أستون فيلا ضد ولفرهامبتون 3-1

فولهام ضد نيوكاسل 3-1

ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون 1-1

ليستر سيتي ضد إيفرتون 1-1

ليفربول ضد بورنموث 3-0

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد 0-0

برايتون ضد نونتيتغهام فورست 2-2

مانشستر سيتي ضد أرسنال 2-2