السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي: وقت الحوثيين سيأتي بعد الهجوم على حزب الله

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

قالت هيئة البث الإسرائيلية يوم السبت إن الجيش أكد أن وقت الحوثيين سيأتي لكن التركيز الآن هو على مواصلة الهجوم على حزب الله، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله تأثر بعد الضربات التي تعرض لها متحدثا عن "الاختناق" الذي يشمل فرض حصار بري عسكري على نقل الأسلحة إلى هذه المنظمة اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه لن يسمح بالرحلات الجوية الإيرانية التي من المفترض أن تنقل عسكريين إلى لبنان.

وذكرت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لتحركات إيران حيث تقوم طهران حاليا بإجراء حساباتها.

كما يقول الجيش الإسرائيلي أن وقت الحوثيين سيأتي لكن التركيز في الوقت الحالي هو استمرار الهجوم ضد حزب الله لسحقه.

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