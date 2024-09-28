محلل: إسرائيل لا تريد السلم وعلى المجتمع الدولي أن يجبرها

أكد الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، من واشنطن، أن الحوثيين محور من محاور المقاومة وذراع من أذرعه إيران العسكرية في المنطقة، وإيران لن تتدخل في الحرب، موضحًا أنه من الممكن أن يقوم حزب الله بأعمال تخربية تحقق خسائر لإسرائيل ولكن الردود الإسرائيلية مستعدة.

وشدد "شرقاوي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، على أن إسرائيل لا تريد السلم ولكن يمكن يستطيع المجتمع الدولي أن يجبرها على السلم في أي وقت، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي صعد عملياته العسكرية على لبنان خلال الأيام الماضية بداية من تفجير أجهزة اللاسلكي "البيجر" لدى قوات حزب الله، وايضًا استهداف العديد من الأهداف العسكرية لحزب الله خلال الساعات الماضية من خلال طيران الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن الطيران الإسرائيلي يمرح داخل لبنان، موضحًا أنه ليس هناك أطراف أخرى ودول فاعلة تتدخل في هذه الحرب، لا أحد يريد الحرب ولا أحد يستطيع كلفة الحرب، والجميع يسعى لوقف تصعيد العمليات العسكرية بالمنطقة.