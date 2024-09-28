السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي لا يعرف حدودًا 

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن العدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم على قطاع غزة والعدوان الحالي على الضفة الغربية ولبنان يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي.

 

وشدد عبدالعاطي، خلال كلمته أمام الجميعة العامة في الأمم المتحدة، عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، على أن مؤسسات المجتمع الدولي العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى أشهر طويلة ليبدأ في المطالبة بوقف هذا العدوان الغاشم.

 

وأدان وزير الخارجية، بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير والذي لا يعرف حدودًا ويجر المنطقة إلى حافة الهاوية، ونؤكد الرفض التام والإدانة الكاملة للعداون الإسرائيلي الراهن على لبنان، متابعًا: “العدوان الإسرائيلي للبنان يشكل إنتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة الشعب اللبناني واستقلاله السياسي”.

 

وتابع: “الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري ودائم وغير مشروط والوقوف أمام أي محالة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال النزوح أو إحلال السكان، فضلًا عن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

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