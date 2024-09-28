إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل وطولكرم

أصيبت مواطنة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في مخيم العروب شمال الخليل، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".

وذكر مراسلنا، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة مواطنة برصاصة في ساقها وهي متواجدة داخل منزلها، وجرى نقلها إلى المستشفى حيث وصفت إصابتها بالمتوسطة.

كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر في طولكرم لـ "وفا"، أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم لشاب (35 عاما) من مدينة جنين، تم استلامه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة باقة الشرقية، ونقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.