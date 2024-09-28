لماذا تمكن الاحتلال من اغتيال نصر الله وفشل مع السنوار؟.. فيديو

كشف الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي في باريس، أن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله بدأ، والأيام المقبلة سوف تشهد مزيد من تطور الأحداث.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ليس أمام نتنياهو أي مخرج سوى استكمال الحرب.



وأوضح أن رئيس وزراء دولة الاحتلال، يستغل فترة التجهيز للانتخابات الأمريكية من أجل المضي قدما في حربه على حزب الله، حيث إن هذه المرحلة تشبه «القطة العرجاء» بالنسبة لقادة أمريكا.

وأشار في حديثه إلى أن التصعيد سوف يستمر نحو شهر ونصف الشهر من الآن، ويمكن أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية لنكون أمام وضع خطير للغاية.

واختتم الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي في باريس، أنه يجب المحافظة على سلامة لبنان وشعبها والشعب الفلسطيني في غزة والضغة الغربية في ظل هذه الفترة الحرجة.

فيما نوه الدكتور أسامة شعث، إلى أن حركة حماس جزء أساسي من الشعب الفلسطيني، موضحا أن الجيش الإسرائيلي اغتال كافة قيادات الصف الأول والثاني لحزب الله.

وتابع، أن هناك اختراقا كاملا لحزب الله من قبل جيش إسرائيل، موضحا أن يحيى السنوار، لا يوجد اتصال به بشكل مباشر.

وتابع أن الوصول إلى يحيى السنوار معقد للغاية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية هي الغطاء للاحتلال الإسرائيلي في كل عملياته، فهي من تدعم بالمال والتكنولوجيا والأسلحة، وأن أمريكا لديها علم كامل بكل الجرائم التي ينفذها نتنياهو.

وذكر الدكتور أسامة شعث، أن الولايات المتحدة كانت قد أصدرت قانون تم التوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي بايدن، ينص على منع تصدير الأسلحة للدول التي تستخدمه ضد المدنيين.

وتابع: إسرائيل ترى أنها قوة الردع التي تمثل الغرب، وتسعى لإنهاء تلك الفصائل، وتضغط على الإدارة الأمريكية وتبتزها قبل الانتخابات الأمريكية، لاستعادة قوتها، وإعادة الرهائن.

