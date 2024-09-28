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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يعلن اغتيال حسن خليل ياسين قائد بجهاز الاستخبارات في حزب الله

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جيش الاحتلال، عن تنفيذ عملية في الضاحية الجنوبية في بيروت، قضى خلالها على “حسن خليل ياسين” مسؤول في ركن الاستخبارات في حزب الله، والذي ترأس المديرية المسؤولة عن تجريم أهداف عسكرية ومدنية .

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي: في وقت سابق اليوم قضت طائرات سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية في الضاحية الجنوبية لبيروت على حسن خليل ياسين المسؤول في ركن الاستخبارات في حزب الله حيث ترأس المديرية المسؤولة عن تجريم أهداف عسكرية ومدنية على خط التماس وفي عمق إسرائيل. 

 

وأضاف: في اطار مهام منصبه تعاون المدعو ياسين بشكل وثيق مع جميع وحدات النيران في حزب الله وتورط بشكل شخصي في الإشراف على مخططات تم تطبيقها منذ مطلع الحرب في مواجهة مدنيين وجنود اسرائيليين وخطط لتنفيذ مزيد من العمليات في الأيام المقبلة.

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