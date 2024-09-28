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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

مشاركة مصرية واسعة في المعرض الياباني للسياحة واهتمام ياباني بزيادة السياحة الوافدة لمصر

مصر فى معرض اليابان
مصر فى معرض اليابان الدولى للسياحة

شاركت مصر فى معرض اليابان الدولى للسياحة من خلال الجناح المصري الذي تقيمه هيئة تنشيط السياحة المصرية في المعرض، والذى ينعقد فى طوكيو خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وقد شارك السفير محمد أبو بكر، سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو، فى فعاليات افتتاح الجناح المصرى بالمعرض، مؤكدا على الاهتمام الذى توليه مصر لاجتذاب السياحة اليابانية خاصة مع وجود قطاع واسع بالمجتمع اليابانى يولى اهتماما بالسياحة التاريخية والثقافية التي تحظى بها مصر، مستعرضا الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لجعل مصر مقصدا للسياحة العالمية والاقليمية على كافة المحاور بما فيها البنية التحتية.

كما نوه السفير المصرى للتعاون المكثف والمثمر بين مصر واليابان فى المجال الثقافى، وخاصة بمشروع المتحف المصرى الكبير.
وقد شهد الجناح المصرى إقبالًا واسعا من قبل العديد من ممثلي وكالات السفر ومندوبي شركات السياحة ووسائل الإعلام اليابانية منذ الساعات الأولي للافتتاح، وهو ما يعكس الاهتمام الذى يوليه القطاع السياحى فى اليابان للاستفادة من المقومات السياحية التى تمتلكها مصر، والاهتمام بزيادة أعداد السائحين اليابانيين إلى مصر مع استئناف حركة السياحة اليابانية الخارجية عقب رفع قيود السفر التي تم فرضها جراء جائحة كورونا.

وقد أبدى ممثلو شركات السياحة ووكلاء السفر اهتماماً ملحوظاً بالتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمتحف المصري الكبير، وكذلك فرص زيادة عدد رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو عبر خطوط مصر للطيران وكذا بحث إمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وأوساكا.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الأهمية التي توليها اليابان للنسخة الحالية من معرض اليابان الدولي للسياحة والذي يعد من بين اكبر المعارض السياحية على الصعيد العالمي، ويتم تنظيمه سنوياً بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

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