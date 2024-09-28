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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أمين الكتلة اللبنانية: البلاد تمر بوضع حساس والجميع يشعر بالألم والحزن

لبناني يقف أمام بيت
لبناني يقف أمام بيت طاله القصف الإسرائيلي

كشف ميشال حلو، الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية، تفاصيل تداعيات مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، في قصف إسرائيلي أمس، موضحا أن التأثير والتداعيات خطيرة لأن الراحل شخصية حزبية سياسية ودينية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك شعور بالألم والحزن والوضع حساس في لبنان.

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ولفت ميشال حلو، الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف الضاحية الجنوبية والبقاع ومدن أخرى بحوالي 40 غارة جوية. 
واستطرد ميشال حلو الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية، أن هناك أكثر من 100 ألف لبناني نزوحوا من جنوب لبنان إلى الضاحية الجنوبية التي قصفتها إسرائيل أيضًا خلال الساعات الماضية.
وواصل حديثه مؤكدا، أن هناك مئات الآلاف من النازحين لجأوا إلى المدارس ويحتاجون مياه ومساعدات غذائية وطبية في الوقت الذي تعاني لبنان من وضع صعب وخدمات ضعيفة. 
وقال إن لبنان أمام مفترق طرق ومرحلة مفصلية، والمطلوب وحدة وطنية وتكامل بين كافة الفرقاء السياسيين في لبنان من أجل وقف الحرب، لأن البلد لا يتحمل حربًا جديدة.
واختتم ميشال حلو الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية، أنه يجب الضغط على المجتمع الدولي من خلال مخاطبة السفارات للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمليات العدائية.
 

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