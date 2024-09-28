عاجل
سرايا القدس: باغتيال نصر الله العدو ارتكب حماقة لم يحسب تبعاتها المقاومة العراقية تعلن مسؤوليتها عن استهداف تل أبيب
السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

اَرسنال يفوز على ليستر سيتي برباعية في البريميرليج

اَرسنال
اَرسنال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال فوزًا صعبًا على نظيره ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

txt

لييبزيج يسحق اوجسبورج برباعية في الدوري الالماني

تقدم اَرسنال في المباراة عن طريق للجانرز جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بينما ضاعف النتيجة اللاعب لياندرو تروسار في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

فيما عاد ليستر سيتي بقوة كبيرة، بعدما أحرز لاعبه جيمس جستين هدفين متتالين في الدقائق 47، و63 من عمر الشوط الثاني، بينما سجل اَرسنال هدف الفوز القاتل في الدقيقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة من خلال اللاعب تروسار، وسجل الهدف الرابع للجانرز اللاعب كاي هافرتز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز الجانرز بنتيجة 4/2.

بهذه النتيجة، يأتي اَرسنال في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، خلف مانشستر سيتي، والذي يحتل الصدارة بنفس الرصيد، لكن عدد الأهداف المسجلة في صالحه، فيما يحتل لسيتر سيتي المركز السادس عشر بـ 3 نقاط. 

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تيمبير، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، مارتينيلي، بوكايو ساكا. 

مواد متعلقة

اَرسنال يتقدم على ليستر سيتي في الشوط الأول

ثلاثي هجومي في تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليستر سيتي اليوم
الجريدة الورقية