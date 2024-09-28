اَرسنال يفوز على ليستر سيتي برباعية في البريميرليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال فوزًا صعبًا على نظيره ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

تقدم اَرسنال في المباراة عن طريق للجانرز جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بينما ضاعف النتيجة اللاعب لياندرو تروسار في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

فيما عاد ليستر سيتي بقوة كبيرة، بعدما أحرز لاعبه جيمس جستين هدفين متتالين في الدقائق 47، و63 من عمر الشوط الثاني، بينما سجل اَرسنال هدف الفوز القاتل في الدقيقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة من خلال اللاعب تروسار، وسجل الهدف الرابع للجانرز اللاعب كاي هافرتز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز الجانرز بنتيجة 4/2.

بهذه النتيجة، يأتي اَرسنال في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، خلف مانشستر سيتي، والذي يحتل الصدارة بنفس الرصيد، لكن عدد الأهداف المسجلة في صالحه، فيما يحتل لسيتر سيتي المركز السادس عشر بـ 3 نقاط.

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تيمبير، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، مارتينيلي، بوكايو ساكا.