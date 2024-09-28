لييبزيج يسحق اوجسبورج برباعية في الدوري الالماني

حقق فريق اف سي لييبزيج فوزا ساحقا على منافسه اوجسبورج بأربعة أهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ريد بول ارينا بمدينة لييبزيج ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الألماني ( البوندزليجا ) .

تقدم فريق لييبزيج بهدف لبنيامين سيسوكو في الدقيقة العاشرة من احداث الشوط الاول وأضاف نفس الاعب الهدف الثاني في الدقيقة ١٥ لينتهي الشوط الاول على نتيجة تقدم لييبزيج بهدفين مقابل لاشىء .

في الشوط الثاني اضاف لويس اوبيندا الهدف الثالث في الدقيقة ٤٦ وأختتم الهولندي تشافي سيمونز مهرجان الأهدا بالهدف الرابع في الدقيقة ٥٧ وتنتهي المباراة بفوز لييبزيج بأربعة أهداف مقابل لاشىء

بهذه النتيجة يرتفع رصيد لييبزيج إلى ١١ نقطة ويتقدم ليزاحم على المركز الثاني بينما تقدم رصيد اوجسبورج عند أربعة نقاط فقط .