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السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

شرطة التعمير تضبط 116 قضية متنوعة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من شن عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية.

أسفرت جهود تلك الحملات التى تمت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابيةـ وهى ضبط (116) قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (مخالفات مبان، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

الجريدة الورقية