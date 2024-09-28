ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 12 كيلو استروكس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") مقيمين بدائرة قسمى شرطة "المعادى– حلوان"، وبحوزتهم (12،6 كيلوجرام لمخدر الاستروكس– فرد خرطوش وطلقتان– سلاح أبيض– دراجة نارية– أدوات تصنيع المواد المخدرة- ميزان حساس).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته (كيلوجرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– سلاح أبيض).

ضبط (3 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (1،5 كيلوجرام لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الآيس– سلاح أبيض– ميزان حساس– فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (4 كيلوجرامات لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (2 كيلوجرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش).

ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (19 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس– سلاح أبيض– ميزان حساس- سيارة).

ضبط (5 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم (10،800 كيلوجرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض).

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما (29،200 قرص مخدر– بندقية خرطوش– عدد من الطلقات لذات العيار).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6،870 مليون جنيه تقريبًا).