3.3 مليار دولار خسائر فيتنام جراء إعصار ياغي

ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت أن فيتنام تكبدت خسائر اقتصادية بلغت 3.3 مليار دولار نتيجة للإعصار ياغي المدمر الذي اجتاح شمال البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

إعصار ياغي

وضرب ياغي شمال فيتنام ولاوس وتايلاند وبورما ما تسبب بفيضانات وانهيارات أرضية، أسفرت عن مصرع المئات وعن عشرات المفقودين.

ونقلت تقارير إعلامية رسمية عن مسؤولين في اجتماع حكومي حول العواقب والدروس المستفادة من الكارثة أن الخسائر الاقتصادية في فيتنام بلغت 3.3 مليار دولار، وفق وكالة فرانس برس.

وقتل 299 شخصا في المجمل وفقد 34 في فيتنام، بينما أكد المسؤولون في بورما مقتل 433 شخصا وما زال 79 في عداد المفقودين.

ويعد الإعصار الأقوى الذي ضرب شمال فيتنام منذ عقود مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة انهمرت على دلتا النهر الأحمر المكتظة بالسكان.

وتضم المنطقة الزراعية الحيوية أيضا مراكز تصنيع رئيسية، وألحقت العاصفة أضرارا بالمصانع والبنية الأساسية، وغمرت الأراضي الزراعية.

وذكرت أرقام وزارة الزراعة فى فيتنام أن أكثر من 390 ألف منزل تضررت أو غمرتها المياه، وتضرر أكثر من 345 ألف هكتار من المحاصيل، ونفق 5.6 مليون طير داجن بسبب إعصار ياغي.

وذكرت "يونيسيف" أن ما يصل الى ستة ملايين طفل تضرروا جراء الإعصار ياغي وما واكبه من فيضانات مدمرة في جنوب شرق آسيا، محذرة من تبعاته على مجموعات سكانية هشة بالأساس.

العاصفة "هيلين" تتسبب في توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك

النفط الأميركي

قالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية، أمس الجمعة، إن نحو 24% من إنتاج النفط الخام و18% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف بسبب العاصفة هيلين.

وتراجعت خسائر إنتاج النفط والغاز الطبيعي لليوم الثاني على التوالي، بعد أن بلغت ذروتها عند 511 ألف برميل يوم الأربعاء.

وقالت الهيئة إن منتجي الطاقة أوقفوا إنتاج 427 ألف برميل يوميا من النفط ونحو 343 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي من مياه الخليج.

وقالت الهيئة التنظيمية البحرية إن تسع منصات نفط وغاز تم إخلاؤها اعتبارا من أمس الجمعة، وهو ما يمثل نحو 2.4% من إجمالي منصات خليج المكسيك، نقلا عن تقارير من المنتجين.

بدأت شركات إنتاج النفط والغاز في إيقاف الإنتاج البحري يوم الثلاثاء، مع تحرك العاصفة هيلين عبر خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

وقالت شركة شيفرون، أمس الجمعة، إنها بدأت إعادة نشر العاملين واستعادة الإنتاج في المنصات التي تديرها الشركة في أعقاب مرور العاصفة.

وأظهرت بيانات اتحادية أن خليج المكسيك في الولايات المتحدة يمثل نحو 15% من إجمالي إنتاج النفط المحلي و2% من إنتاج الغاز الطبيعي.