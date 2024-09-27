انخفاض أسعار النفط بنهاية الأسبوع مع توقعات بزيادة الإمدادات

شهد اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، تراجع أسعار النفط وذلك لليوم الثالث على التوالي، وتتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض، مع تركيز المستثمرين على توقعات زيادة الإمدادات من ليبيا ومجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا من مصدري النفط.

ووفق لوكالة رويترز، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.8 % إلى 71.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.9 % إلى 67.09 دولار للبرميل.

توقعات بانخفاض خام برنت وغرب تكساس



وعلى أساس أسبوعي، من المتوقع أن ينخفض خام برنت بنحو 4.6%، في حين من المتوقع أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.6%.

وقال محللون في إف.جي.إي إنرجي للعملاء أمس الخميس:"كانت ليبيا وأوبك+ من العناصر ذات القيمة الكبيرة على رادار الأسواق هذا الأسبوع".

ووقعت الفصائل المتنافسة التي تطالب بالسيطرة على البنك المركزي الليبي اتفاقا لإنهاء نزاعها أمس، خاصة بعدما تسبب في انخفاض حاد في إنتاج النفط وصادراته في البلاد، حيث انخفضت صادرات الخام إلى 400 ألف برميل يوميا هذا الشهر، من أكثر من مليون برميل في الشهر الماضي.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى بنك "إيه إن زد" إن الاتفاق قد يؤدي إلى عودة أكثر من 500 ألف برميل يوميا من الإمدادات الليبية إلى الأسواق.

وبشكل منفصل، تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) وحلفاؤها، إنتاج النفط حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، لكنها تخطط لإلغاء 180 ألف برميل يوميا من تلك التخفيضات في ديسمبر.

سبب انخفاض أسعار النفط 3%



وزعم تقرير إعلامي يوم الأربعاء أن التراجع الذي تم الإعلان عنه سابقًا يرجع إلى قرار السعودية التخلي عن هدف سعر النفط عند 100 دولار والحصول على حصة في السوق، مما تسبب في انخفاض أسعار النفط بنسبة 3٪ في الجلسة السابقة.

ونفت السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك+، مرارا وتكرارا استهداف سعر معين للذهب الأسود "النفط"، وقالت مصادر في المجموعة الأوسع لرويترز إن خطط زيادة الإنتاج في ديسمبر, لا تمثل أي تغيير كبير في السياسة الحالية.

وبحسب رويترز ، فمن الواضح أن أسواق النفط تظل حذرة للغاية بشأن أرصدة النفط العالمية في عام 2025 وما يجب على أوبك+ أن تفعله.