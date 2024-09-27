أسعار النفط تواصل الانخفاض وبرنت يسجل 71.03 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-9-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 71.03 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 67.09 دولار للبرميل،حيث شهدت الأسعاراليوم تراجعا لليوم الثالث على التوالى وتتجهه لتسجيل خسائرعلى أساس أسبوعى .

خفض في استهلاك الطاقة النوعى بنسبة 8%

وأدت المشروعات المنفذة فى مجال كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات في مناطق شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، إلي تحقيق خفض في استهلاك الطاقة النوعى بنسبة 8% عن العام السابق وتخفيض الانبعاثات الكربونية بنحو 37 ألف طن، ما تم تنفيذه من مشروعات لاستخلاص غاز الشعلة بشركات جنوب لحماية البيئة واستخدامه في توليد الطاقة.

كما تم تحقيق 1.9 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام بالشركة في ضوء تطبيق أعلي معايير السلامة والصحة المهنية والالتزام التام بتطبيق اشتراطات البيئة وخاصة تقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم تحقيق 1.9 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام بالشركة في ضوء تطبيق أعلي معايير السلامة والصحة المهنية والالتزام التام بتطبيق اشتراطات البيئة وخاصة تقليل الانبعاثات الكربونية.