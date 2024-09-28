وكيل صحة سوهاج يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفي طما المركزي

تفقد صباح اليوم السبت السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه وفد من مديرية الصحة ضم كلا من

الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي و الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي والدكتور وليد العرشي مدير إدارة المستشفيات و الدكتورة صفاء منصور مدير عام الصيدلة و الدكتور باهر نعيم مدير عام الأسنان و الدكتورة إيمان رياض مدير إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات والدكتور أحمد صابر مدير إدارة التخطيط و الدكتورة ايه بدوي عضو المكتب الفني و صابر عبدالمنعم مدير التفتيش ، وكان في استقبالهم السيد اللواء مجدي القاضي و السيد الدكتور أحمد جلال ابوالدهب أعضاء مجلس الشيوخ و الدكتور ياسر حمدان مدير الإدارة الصحية بطما والدكتور بدران فتحي مدير المستشفي

و تفقد دويدار ومرافقيه ومستقبله أعمال التطوير الجارية بمستشفي طما . مشدداً علي الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من المشروع والتي تحاوزت نسبة تنفيذها 70٪

وخلال الزيارة استمع الحضور لشرح الموقع كاملاً.

وأوضح دويدار أن طاقة المستشفي الإجمالية 148 سرير ، وعدد اسرة العنايةبها 22 سرير و 39 ماكينة غسيل كلوي

إضافة إلي 4 غرف عمليات ، موجهاً بزيادة أعداد أسرة العناية ، مقترحاً بمناقشة تحويلها من مستشفى مركزي إلي مستشفي عام ، مثمناً دور السادة نواب مجلس الشيوخ و كذلك أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز لسعيهم الدائم لخدمة المواطنين .

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بجهود المبذولة في القطاع الصحي مؤكدين على دعمهم الكامل حتي يكون قادر علي خدمة مواطني المركز

جدير بالذكر أن مستشفى طما المركزي تشهد أكبر عملية تطوير منذ انشاؤها حيث يتم تطويرها تطويرا شامل لتناسب تطلعات وطموحات المواطن الطماوي