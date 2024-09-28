أسوة حسنة.. 5 مظاهر لأخلاق النبي عليك التحلي بها
قال تعالى عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: "وَإِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وقال حضرة النبي عن نفسه صلى الله عليه وسلم: “إنما بُعثت لأُتمم مكارم الأخلاق"
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال حملته (سراجًا مُنيرًا) للتعريف برسول الله في شهر مولده ربيع الأول، أن أخلاق سيدنا رسول ﷺ لم تكن باكتسابٍ ولا مُجاهدة، وإنما جُبِلَ عليها في أصل خلْقتِه، ونقاء فِطْرته، بجُود إلهي، وأدَب ربَّانيّ.
وأضاف المركز أن سيدنا رسول الله ﷺ هو مجمع المَحَاسِنِ، ومُلتقى المَحَامِدِ، لا تُحصَى شمائِلُه، ولا تَنحَصِر فَضَائله، فاقت أخلاقُه مكارمَ الأخلاق، وأثنى عليها القَادِرُ الخلَّاق سبحانه في قوله: {وَإِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ} [سورة القلم: 4].
بعض من مظاهر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم
1- كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس؛ كريماً سخياً، يعطي دون أن يخشى الفقر.
2- كان عليه الصلاة والسلام حليماً؛ يعفو ويصفح عن كل من يسيء إليه، لا يحتقر أحداً، ولا يقابل السيئة بالسيئة.
3- كان عليه الصلاة والسلام أعدل الناس، لا يأكل حق أحد، يحكم بشرع الله، ويقيم حدوده، ولو كان على أقرب الناس إليه.
4- كان عليه الصلاة والسلام شجاعاً، لا يخشى أحد، ثابتاً على موقفه، يتصدى المواقف الصعبة، ويشارك في الغزوات، ويواجه أعداءه وخصومه بكل قوة وثبات.
5- كان عليه الصلاة والسلام متعاوناً، يساعد الآخرين، ويحب تقديم النفع لغيره.
افضل صيغ لصلاة على النبي
- الصلاة الإبراهيمية وهى أكمل كيفية للصلاة على النبي كما تقال في التشهد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». متفق عليه.
- الصلاة التفريجية: الهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً علي سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، وإستسقاء الغمائم بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
- صلاة الفتح: اللهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى آله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
- صلاة الشفاء: اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم.
- اللهم صلِّ علي سيدنا محمد وعلى آله، كما لا نهايه لكمالك وعدد كماله.
- اللهم صلِّ وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي وقلة حيلتي ادركني يا رسول الله.
- اللهم صلِّ على عين الاعيان، نقطة بداية الاكوان، صلاة تذهب بها عنا جميع الهموم والغموم والاحزان.
- اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة تخرجني يالله بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، وتوضح لي الشكل حتي يفهم، انك انت الأعلم ولا اعلم، انك علاَّم الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم.
- اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله، النور المُذهب للنسيان بنوره، في كل لمحةٍ ونفسٍ بعدد ماوسعه علم الله..
- اللهم صلِّ على سيدنا محمدصلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمؤمنين فرجاً وفرحاً وسروراً.