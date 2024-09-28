أسوة حسنة.. 5 مظاهر لأخلاق النبي عليك التحلي بها

قال تعالى عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: "وَإِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وقال حضرة النبي عن نفسه صلى الله عليه وسلم: “إنما بُعثت لأُتمم مكارم الأخلاق"

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال حملته (سراجًا مُنيرًا) للتعريف برسول الله في شهر مولده ربيع الأول، أن أخلاق سيدنا رسول ﷺ لم تكن باكتسابٍ ولا مُجاهدة، وإنما جُبِلَ عليها في أصل خلْقتِه، ونقاء فِطْرته، بجُود إلهي، وأدَب ربَّانيّ.

وأضاف المركز أن سيدنا رسول الله ﷺ هو مجمع المَحَاسِنِ، ومُلتقى المَحَامِدِ، لا تُحصَى شمائِلُه، ولا تَنحَصِر فَضَائله، فاقت أخلاقُه مكارمَ الأخلاق، وأثنى عليها القَادِرُ الخلَّاق سبحانه في قوله: {وَإِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ} [سورة القلم: 4].

بعض من مظاهر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم

1- كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس؛ كريماً سخياً، يعطي دون أن يخشى الفقر.

2- كان عليه الصلاة والسلام حليماً؛ يعفو ويصفح عن كل من يسيء إليه، لا يحتقر أحداً، ولا يقابل السيئة بالسيئة.

3- كان عليه الصلاة والسلام أعدل الناس، لا يأكل حق أحد، يحكم بشرع الله، ويقيم حدوده، ولو كان على أقرب الناس إليه.

4- كان عليه الصلاة والسلام شجاعاً، لا يخشى أحد، ثابتاً على موقفه، يتصدى المواقف الصعبة، ويشارك في الغزوات، ويواجه أعداءه وخصومه بكل قوة وثبات.

5- كان عليه الصلاة والسلام متعاوناً، يساعد الآخرين، ويحب تقديم النفع لغيره.

افضل صيغ لصلاة على النبي