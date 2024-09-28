شيكابالا موجهًا رسالة مؤثرة لجمهور الزمالك "أنتم الرمز الأبدي"

وجه محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، عقب التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب “المملكة أرينا”.

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رسالة شيكابالا لجماهير القلعة البيضاء:

كتب شيكابالا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إلى جمهور الزمالك، أنتم القصة التي لا تنتهي، أنتم الحكاية التي تُروى للأجيال، أنتم الوفاء الذي يُدرّس. بين جدران هذا النادي، سُطرت أسماؤكم بحروف من نور، ليس فقط لأنكم تقفون خلف الفريق، بل لأنكم النبض الذي يحركه، والروح التي تبث الحياة في أوصاله، أنتم الملحمة التي تعيش في كل مباراة، في كل هتاف، في كل دمعة فرح أو حزن".

وأضاف قائد الأبيض: “يا جمهور الزمالك، عبر السنوات والعقود، كنتم الصخرة التي تتحطم عليها كل الصعاب، والتحديات. أنتم الفارس وانتم القوس والسهم، ومن حولتم كل عثرة إلى قفزة نحو المجد، لا يمكن أن نصفكم بمشجعين فقط؛ أنتم اللاعب رقم واحد، أنتم المحاربون في المدرجات، والجنود في الميادين”.



وتابع حديثه:"عندما نتحدث عن الزمالك، نتحدث عنكم، أنتم الرمز الأبدي للنادي، أنتم من حول الحب لنادي الزمالك إلى عقيدة، وإلى قصة خالدة تُروى في كل زاوية من هذا الكوكب. ليس فقط بسبب انتصاراتكم، ولكن بسبب ولائكم الذي لم يتزعزع، إخلاصكم الذي لا يعرف الحدود، وحبكم الذي يبقى دائمًا، في كل الظروف".



وواصل: "أنتم الذين علمتمونا أن الفخر بالزمالك ليس في البطولات فقط، بل في العطاء الذي لا ينضب، وفي الوفاء الذي لا يُقدّر بثمن. في أوقات الفرح، كنتم الفرحة المضاعفة، وفي أوقات الشدة، كنتم الدعم والسند، إذا كانت البطولات تُكتب على الورق، فإنكم البطولة التي تُحفر في القلوب".



أكمل: "لذلك، لا يوجد لقب يليق بكم أكثر من “الرمز الأبدي”، أنتم الحلم الذي يعيش في أعين كل عاشق لهذا النادي، وأنتم الحقيقة التي تُشعل نار الحب في قلوب كل من يخطو نحو بوابة الزمالك، أنتم الفخر والاعتزاز، ومن دونكم، لا نكون نحن".



وأتم حديثه قائلاً: "من قلوبنا إلى قلوبكم، شكرًا لكم على كل شيء، أنتم الأسطورة، وأنتم التاريخ، وأنتم المستقبل، وأنتم الرمز الأبدي للزمالك، عاش الزمالك عاش جمهوره، أعظم جمهور في العالم وفخور أني أحد أبنائه كلاعب واحد مشجعينه في المدرجات".