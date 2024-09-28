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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شيكابالا: "السخرية سببت حافز لنا واللاعبين تأثروا بسبب الجماهير"

شيكابالا
شيكابالا

علق قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، على فوز الفارس الأبيض على نظيره الأهلي بركلات الترجيح في نهائي السوبر الإفريقي.

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الوداد المغربي يهنئ الزمالك بلقب السوبر الأفريقي


وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما قدم مباراة قوية وكبيرة.
وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية: "قمت بعرض فيديو السخرية منا على اللاعيبة وأيضًا فيديوهات الاستهزاء قبل المباراة".
وتابع: "اللاعبين شاهدوا أيضًا فيديوهات لمعاناة جماهير الزمالك قبل المباراة اللاعيبة تأثروا بشدة".
وأكمل: "حسيت بالفرقة ولاعيبتي وقتها اننا هنكسب"
وأردف: "انا مش عارف اقول ايه لجماهير الزمالك مهما قولت مش هديهم حقهم".

وكان أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، قد سخر من لاعبي الزمالك، حيث طالبهم بعدم السفر للسعودية، مؤكدًا بأن المارد الأحمر سيفوز باللقب.

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