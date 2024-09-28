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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

تكريم نيللي ومنير العرقي في ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

تكريم الفنانة نيللي
تكريم الفنانة نيللي

تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السابعة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، النجمة نيللي والفنان التونسي منير العرقي، وذلك فى حفل ختام الدورة الذى يقام فى الثامنة من مساء يوم السبت الخامس من أكتوبر على مسرح دار الأوبرا المصرية.

كما تكرم إدارة المهرجان فى حفل الافتتاح من (مصر) النجمة إلهام شاهين والنجم هاني رمزي، ومن (العراق) الدكتور جبار جودي نقيب الفنان العراقيين، ومن (فلسطين) الفنان غنام غنام، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وكوكبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم : "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر"، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم .

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