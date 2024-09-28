محافظ القاهرة: الدولة تحت قيادة السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كل احتياجاتهم وتوفير كل أوجه الدعم لهم ودمجهم فى المجتمع، وإشراكهم فى كل الأنشطة والمجالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر باحتفالية مؤسسة "حياة كريمة" باليوم العالمى للغة الإشارة " مبادرة اتكلم هنسمعك" والتى تقيمها المؤسسة للعام الثانى على التوالى، وذلك بمتحف الطفل للحضارة والإبداع بحى غرب مدينة نصر، ويأتي هذا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكامل لأصحاب القدرات الخاصة.

للأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوي القدرات الخاصة

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات، وتلبية كل احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي.



وأشاد محافظ القاهرة بالمشغولات والمنتجات اليدوية الموجودة بالمعرض مشيرًا إلى أنه سيتم إشراك أصحابها فى كل المعارض التى ستقيمها المحافظة تشجيعًا لهم ولخلق فرص عمل تناسب مواهبهم.



ضمت فعاليات الاحتفالية التى أقيمت بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والصحة، والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة عروضًا فنية بلغة الإشارة، ومعرضًا للمشغولات اليدوية والفنية لذوى الإعاقة السمعية، كما تم تنفيذ حملة للتوعية بسرطان الثدى والكشف المبكر عنه عند الفتيات والسيدات من عمر ١٨ عامًا.

شهد الاحتفالية م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، ود. مروة فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، وأحمد فرغلى المنسق العام للمؤسسة ومدير فرع القاهرة.

يذكر أن د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قد شهد افتتاح فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى راعى المعرض، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ويشارك فى المعرض ٧٤ عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

وتمتد فعاليات المعرض عشرة أيام من ٢٦ سبتمبر حتى ٤ أكتوبر حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يومياً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ويضم معرض "صنع في دمياط" مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطى الفاخر ذو السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الاخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله واقتناء قطع الأثاث المميزة.

ومن بين تشكيلة الأثاث الدمياطي المتاحة بالمعرض، عرض ٤ غرف بأثاث دمياطي فاخر بمبلغ ١١٠ آلاف جنيه، وتخفيضات من ١٠ % إلى٣٠% على باقى الأثاث.