تطبيق تقنيات التعليم المبتكرة في جامعة حلوان الأهلية

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، عن تطبيق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، بدء الدراسة للعام الجامعي الجديد 2024-2025 في جامعة حلوان الأهلية.

ولفت إلى أن جامعة حلوان الأهلية تستهدف تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الابتكار والإبداع والاهتمام بالبحث العلمي.

وأكد رئيس جامعة حلوان الأهلية أن الجامعة تعمل على تعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية؛ بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل المُتغير، وتوفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار.

كليات جامعة حلوان الأهلية

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان الأهلية، تُقام على مساحة 52 فدانًا، وتضم الجامعة 9 كليات تقدم 22 برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2024/2025.

وتضم جامعة حلوان الأهلية كلية الطب البشري (برنامج الطب والجراحة)، وكلية طب الأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وكلية العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية (برنامج المختبرات الطبية)، وكلية العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية).

كما تضم جامعة حلوان الأهلية كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات (برنامج علوم البيانات، برنامج برمجيات الإنسان الآلي، برنامج برمجيات الوسائط المتعددة)، وكلية الفنون والفنون التطبيقية (برنامج التصميم الداخلي البيئي، برنامج الاتصال البصري والميديا، برنامج الرسوم المتحركة)، وكلية الهندسة (برنامج هندسة النظم الذكية، برنامج العمارة والتصميم البيئي، برنامج التصميم العمراني المُستدام، هندسة الروبوتات والميكاترونيات، هندسة الالكترونيات التطبيقية).

وتضم جامعة حلوان الأهلية أيضا: كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال (برنامج نظم ذكاء وتحليل الأعمال، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية، معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، الدراسات القانونية باللغة العربية).

وتفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، جامعة حلوان الأهلية، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية في إطار جولاته لمتابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

ورافق وزير التعليم العالي في جولته الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الأهلية، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة ومنسقي البرامج.

