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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن لم تشارك في الهجمات الإسرائيلية على بيروت

لويد أوستن
لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، إن بلاده لم تشارك في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت.

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وأضاف أوستن - في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - " لم نتلق أي تحذير مسبق.. تحدثت عبر الهاتف في وقت سابق مع نظيري في إسرائيل يوآف جالانت.. وكانت مكالمتي مع جالانت بينما كانت العملية الإسرائيلية جارية بالفعل" ـ على حد قوله ـ. 

وتابع : "كما تعلمون، ما زالوا يقومون بتقييم الأوضاع، لذلك لا أملك أي معلومات إضافية أو تفاصيل في الوقت الحالي.. لقد سمعتوني أقول عدة مرات إن الحرب الشاملة يجب تجنبها" .

وأشار أوستن إلى أن "الدبلوماسية تظل هي أفضل طريقة للمضي قدمًا، وهي الأسرع لتمكين المواطنين الإسرائيليين واللبنانيين النازحين من العودة إلى منازلهم على كلا الجانبين من الحدود" .

واختتم تصريحاته بالقول: "سأتحدث مع جالانت مرة آخرى قريبًا، وأتطلع للحصول على تحديثات منه عندما نجري تلك المحادثة" .

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