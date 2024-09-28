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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة مساءً بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في التاسعة مساء اليوم السبت، قادمة من المملكة العربية السعودية بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي. 

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ومن المقرر أن تتحرك بعثة الزمالك من الرياض في السادسة والنصف مساء اليوم على أن تستغرق الرحلة حوالي ساعتين ونصف الساعة تقريباً.
وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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