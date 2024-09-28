سر فشل الأهلي في حصد السوبر الأفريقي أمام الزمالك (شاهد)

كشف إسلام محمد، الناقد الرياضي، أن مباراة السوبر الأفريقي ذهبت لمن يستحق، موضحًا أن الزمالك نزل الملعب من أجل الفوز، وقد تحقق له بناءً على ما قدمه من أداء في المستطيل الأخضر.

مباراة السوبر:

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وأحمد دياب، مقدما برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتفاجأ بالسيناريو الذي شهدته مباراة السوبر، ومن حق الزمالك أن يفرح.

ولفت إلى أن التصريحات التي سبقت المباراة أثارت الشكوك في فوز الأهلي، حيث إنهم كانوا متأكدين من فوز المارد الأحمر حتى لو لم يذهب للمباراة.

وأكد أن لقطة رامي ربيعة وعمر كمال عبدالواحد، غير مسبوقة في تاريخ النادي الأهلي، وهي حركة مستفزة، موضحًا أن هذا يؤكد أن هناك خللًا في غرفة ملابس الأهلي.

صفقات الزمالك الجديدة:

وأردف أن صفقات الزمالك الجديدة أثبتت نفسها وقدمت أداءً أكثر من رائع، لافتًا إلى بنتايك الذي كان يرفضه جوميز في البداية كان بمثابة إضافة قوية للفارس الأبيض.