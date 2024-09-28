السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

سر فشل الأهلي في حصد السوبر الأفريقي أمام الزمالك (شاهد)

مباراة الأهلي و الزمالك
مباراة الأهلي و الزمالك

  كشف إسلام محمد، الناقد الرياضي، أن مباراة السوبر الأفريقي ذهبت لمن يستحق، موضحًا أن الزمالك نزل الملعب من أجل الفوز، وقد تحقق له بناءً على ما قدمه من أداء في المستطيل الأخضر.

txt

جوميز: الزمالك حسم اللقب بتفاصيل صغيرة.. وهذه حقيقة الانسحاب

txt

رضا عبد العال: "ضربة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي غير صحيحة"

مباراة السوبر:

 وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وأحمد دياب، مقدما برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتفاجأ بالسيناريو الذي شهدته مباراة السوبر، ومن حق الزمالك أن يفرح.

 ولفت إلى أن التصريحات التي سبقت المباراة أثارت الشكوك في فوز الأهلي، حيث إنهم كانوا متأكدين من فوز المارد الأحمر حتى لو لم يذهب للمباراة.

 وأكد أن لقطة رامي ربيعة وعمر كمال عبدالواحد، غير مسبوقة في تاريخ النادي الأهلي، وهي حركة مستفزة، موضحًا أن هذا يؤكد أن هناك خللًا في غرفة ملابس الأهلي.

صفقات الزمالك الجديدة:

 وأردف أن صفقات الزمالك الجديدة أثبتت نفسها وقدمت أداءً أكثر من رائع، لافتًا إلى بنتايك الذي كان يرفضه جوميز في البداية كان بمثابة إضافة قوية للفارس الأبيض.

مواد متعلقة

وزيرة البيئة: تلبية احتياجات البلدان النامية أولوية في المفاوضات الخاصة بالهدف الكمي الجديد

أوكرانيا: مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء قصف روسي على منطقة سومي

أهمية الميكروبيوم في صحة الجهاز الهضمي وتأثير البكتيريا النافعة

نائب لبناني: المنطقة أمام متغيرات سياسية وأحداث عسكرية خطيرة قد تصل لمواجهة أشمل
الجريدة الورقية