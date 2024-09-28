برلماني يطالب الحكومة بسرعة اتخاذ قرار بإدخال مادة الدين في المجموع والامتحان

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بتصريحات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التى أكد فيها أنه تم عقد لقاءات مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا تواضرس، الثانى بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية لإدخال مادة الدين في المجموع وأن يكون المنهج الدراسي يركز على الأخلاقيات وسوف يكون الامتحان موحداً



وطالب " حنفى " فى تصريحات له اليوم من الحكومة بصفة عامة ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة اتخاذ قرار لجعل مادة التربية الدينية مادة أساسية وفيها نجاح ورسوب وإدخالها بصفة أساسية فى المجموع مؤكداً الأهمية القصوى لهذه القضية التى تم اهمالها لعقود طويلة وجعلت التلاميذ فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ليس لديهم أى اهتمام بمادة التربية الدينية لأنها ليست مادة أساسية ولاتدخل فى المجموع

وأكد النائب سيد حنفى طه أن اعتبار مادة التربية الدينية مادة أساسية ودخولها فى المجموع وعدم النجاح فيها يحتم على الطالب اعادة السنة الدراسية لتحقيق النجاح فيها سيحقق مكاسب كبيرة ومتعددة داخل جميع المراحل الدراسية للتعليم قبل الجامعى فى مقدمتها ترسيخ القيم والأخلاق داخل قلوب وعقول التلاميذ مؤكداً على ضرورة الاسراع فى اتخاذ قرار بجعل مادة التربية الدينية مادة أساسية خلال هذا العام الدراسى وعدم الانتظار للعام الدراسي القادم

