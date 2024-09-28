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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الصحة السعودية: المملكة تستضيف مؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات نوفمبر المقبل

وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية

كشف وكيل وزارة الصحة السعودية والمساعد للتعاون الدولي راكان بن دهيش، عن أن المملكة العربية السعودية ستستضيف مؤتمر "مقاومة مضادات الميكروبات" في نوفمبر المقبل. 

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وأشار بن دهيش في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية اليوم السبت إلى أن الدول الأعضاء تجتمع اليوم للإعلان عن موقفها السياسي بشأن هذا المؤتمر الصحي، الذي يعتبر أولوية للمملكة والذي سيعقد النسخة الرابعة منه على المستوى الوزاري بجدة في نوفمبر المقبل، حيث سيتم الاتفاق على حلول ومستهدفات لمواجهة هذا التحدي العالمي.

يشار إلى أن "مقاومة مضادات الميكروبات" تعتبر أزمة صحية واجتماعية اقتصادية عالمية ملحة، تهدد جميع الفئات العمرية في جميع المناطق، مع تأثر البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بشكل أكبر، وإدراكًا لخطورة هذه القضية، اتفقت أكثر من 40 دولة عضوًا خلال الدورة 154 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024 على ضرورة اعتبار "مقاومة مضادات الميكروبات" أولوية قصوى على جدول الأعمال الصحي العالمي، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات فورية ومهمة.

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