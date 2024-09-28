أنقاذ مواطن أصيب بأزمة قلبية خلال تواجده بالشارع في الفيوم

تعرض مواطن بالفيوم لأزمة قلبية مفاجئة خلال تواجده بالشارع، بوسط المدينة ، بالقرب من قصر الثقافة، وإستغاث المواطنون بمرفق إسعاف الفيوم، وخلال دقائق تواجدت سيارة الإسعاف وتم عمل الإسعافات اللازمة له، ونقله الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من المواطنين بتعرض شخص لحالة إعياء شديدة خلال تواجده بمحيط قصر ثقافة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن المواطن مصاب بأزمة قلبية، جرى إسعافه فى الشارع وتم نقله الي مستشفي الفيوم الجامعي،لاستكمال العلاج وتم عمل الإسعافات الأولية له ووضعه بالمستشفي تحت الملاحظة.



إصابة 3 أشخاص

وفى حادث سابق اليوم أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ميكروباص بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .