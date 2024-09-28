ضبط 5 أطنان دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

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وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (5) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالاتجار بالبشر وتغريمه 100 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية في منطقة أوسيم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت له تهمة الإتجار بالبشر في أوسيم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9066 لسنة 2024 جنايات أوسيم، المقيدة برقم 2626 لسنة كلي شمال الجيزة، المتهم: بالاتجار في البشر عن طريق عرف طفله للبيع عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، بسبب تعرضه لازمة مالية فإتجه لبيع نجله، وعقب تقنين الاجراءات تم القبض عليه من خلال مباحث الانترنت وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.