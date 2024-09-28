السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ41586 شهيداً

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 41 ألفاً و586 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 96 ألفاً و210 أشخاص.

txt

رئيس مركز القدس للدراسات يكشف حقيقة تكرار سيناريو غزة في لبنان

txt

أمين التعاون الخليجي: جهود مكثفة لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

كما استشهد أربعة مواطنين، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع نسف مباني سكنية في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الدفاع المدني انتشلت شهيدين إلى جانب عدد من الإصابات نتيجة قصف استهدف منزلا مأهولا بالسكان يعود لعائلة "حرب" في بلوك C بالنصيرات وسط القطاع، وذلك بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال مباني سكنية في بلدة المغراقة.

واستشهد مواطن جراء قصف مدفعية الاحتلال استهدف شارع صلاح الدين قبالة مخيم النصيرات.

 

كما استشهد مواطن آخر في قصف مدفعية الاحتلال استهدف الطريق الفاصل بين مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.

 

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

فلسطين وأرمينيا تُوقعان إعلانًا مشتركًا لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما

وقع رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، مع وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، إعلانا مشتركا بشأن إقامة علاقات دبلوماسية ما بين دولة فلسطين وجمهورية أرمينيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، أن "مصطفى" ثمن اعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين والذي يأتي انطلاقا من الإيمان بمبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، ويعد استثمارا حقيقيا في السلام، وخطوة عملية لدعم حل الدولتين، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، بعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الأرمني والفلسطيني، شاكرا أيضا تصويت أرمينيا الإيجابي لصالح القرارات المتعلقة بفلسطين، مؤكدا أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات الرسمية والشعبية.

 

هذا وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد اجتمع في ختام لقاءاته، مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة، حيث بحث معهما تنسيق المواقف المشتركة وحشد الجهود فيما يتعلق بالحراك الفلسطيني في المحافل الدولية من أجل وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى دعم المساعي الفلسطينية في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والخطوات العملية من أجل تنفيذ القرار الأممي الأخير المتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 شهرا.

مواد متعلقة

رئيس مركز القدس للدراسات يكشف حقيقة تكرار سيناريو غزة في لبنان

أمين التعاون الخليجي: جهود مكثفة لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

رئيس البرلمان العربي يدين الموقف الدولي المتخاذل تجاه العدوان المستمر على غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني: مجلس الأمن الدولي لم يلجم العدوان الإسرائيلي على غزة

خبير شؤون إسرائيلية: الاحتلال يحاول تكرار سيناريو غزة التدميري في لبنان

استشهاد العشرات في غزة ولبنان جراء قصف إسرائيلي مكثف اليوم

أبو الغيط يدعو إلى ضرورة وقف الحرب الظالمة على غزة بصفقة لتبادل الأسرى
الجريدة الورقية