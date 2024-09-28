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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أمين التعاون الخليجي: جهود مكثفة لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

جاسم البديوي
جاسم البديوي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أن الجهود الخليجية والعربية لحل القضية الفلسطينية مستمرة، وذلك في إطار السعي لإقناع المجتمع الدولي بضرورة حل الأزمة الإنسانية في غزة ووقف العدوان على القطاع.

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وقال البديوي في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية) - إن هناك جهوداً خليجية وعربية وإسلامية مكثفة تبذل في نيويورك؛ بهدف حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والعمل بنظام الأمم المتحدة، لإنقاذ الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته اليومية جراء الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات والتوصل إلى حل الدولتين.

وأضاف البديوي "أن دول مجلس التعاون تؤمن بضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة"، مؤكداً على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته في إنقاذ الشعب الفلسطيني.

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