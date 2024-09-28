أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تطوير المقررات الإلكترونية لجميع الكليات والبرامج الدراسية تماشيًا مع التوجه نحو التعليم الرقمي.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن ذلك بما يتوافق مع أحدث التطورات العلمية في مختلف التخصصات، لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة بتاريخها العريق وإنجازاتها المتميزة، تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والتقدم.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن التعليم هو حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق، لافتًا إلى أن الجامعة مهتمة بالارتقاء بجودة العملية التعليمية وستستمر في تطوير المقررات الدراسية لتعزيز القدرة التنافسية للجامعة،

وزير التعليم العالي يؤدي تحية العلم في جامعة حلوان

أدى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، تحية العلم في جامعة حلوان وسط قيادات الجامعة والطلاب.

وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة حلوان، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، برفقة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

يأتي ذلك في بداية جولات وزير التعليم العالي لمتابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وتبادل وزير التعليم العالي مع عدد من الطلاب حديثا أبويا، واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد.

وتفقد وزير التعليم العالي المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة لضمان حُسن سير وانتظام العملية التعليمية.

ووجه وزير التعليم العالي بتنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونظم الدراسة بها، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وافتتح وزير التعليم العالي والدكتور السيد قنديل معرضًا للأنشطة والمُبادرات الطلابية تحت عنوان "صنع في جامعة حلوان".

وعرض فيه الطلاب العديد من الأعمال الفنية واليدوية المُتميزة، فضلًا عن الاستماع إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية.

كما تفقد وزير التعليم العالي الصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان وحرص على تشجيع الطلاب المتواجدين في الصالة على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، كما حرص الوزير على التقاط الصور التذكارية معهم.