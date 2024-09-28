رضا عبد العال: "ضربة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي غير صحيحة"

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن ضربة الجزاء التي حصل عليها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي غير صحيحة على الاطلاق.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن لعبة أكرم توفيق ليس بها ركلة جزاء لأن الكرة خرجت من قدمه وتدخل حمزة المثلوثي كان بعد لعب الكرة".

وأضاف:"ضربة الجزاء منحت فريق الأهلي الأفضلية في المباراة لبعض الوقت خلال مباراة السوبر الإفريقي ولكن الزمالك نجح في حسم نتيجة اللقاء".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد استطاع تحقيق كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدها ملعب المملكة بالسعودية.

واستطاع الفارس الأبيض في تحقيق اللقب، ليُضيف لقب قاري جديد في خزينته.

ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك من المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد المباراة القوية أمام الأهلي.