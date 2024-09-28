جوميز: الزمالك حسم اللقب بتفاصيل صغيرة.. وهذه حقيقة الانسحاب

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، عن تتويج نادي الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي:"أثبتنا أننا فريق قادر على الفوز أمام أي فريق وتحت أي ظروف، وكان لدي ثقة كبيرة في لاعبي الزمالك وتوقعت التتويج".

وأضاف البرتغالي:"لاعبو الزمالك لم ينسحبوا من الملعب بل جاءوا لتلقي التعليمات بعد التأكد من احتساب ركلة جزاء الأهلي".

وأتم تصريحاته:" حسمنا اللقب بتفاصيل بسيطة وعملنا واجتهدنا على نقاط معينة وكنت واثق في الفوز والعودة بالكأس على حساب الأهلي".

نجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، في المباراة المقامة الآن على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض بنهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

جاء الهدف من ركلة جزاء عن طريق النجم وسام أبو علي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل عنيف من اللاعب حمزة المثلوثي على قدم أكرم توفيق.

وأدرك ناصر منسي هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة من تسديدة أرضية على إثر عرضية متقنة من عمر جابر.