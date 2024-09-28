شرطة الكهرباء تضبط 13866 قضية سرقة تيار

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (13866) قضية سرقة تيار ‏كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. ‏

اقرأ أيضاً: أم تُزهق روح طفليها وتنسج قصة خيالية للفرار





هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى ‏الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة ‏الجريمة بشتى صورها.‏

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية ‏بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى ‏الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة ‏أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة ‏الأنشطة الإجرامية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة المتهمين ‏بتهريب مهاجرين بطريقة غير مشروعة والانضمام لجماعة إجرامية منظقمة وارتكاب تزوير في تذاكر سفر في ‏منطقة النزهة، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهما.‏

تعقد الحلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم ‏العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور

كانت النيابة العامة أمرت بأحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وجهت لها تهمة تهريب مهاجرين بطريقة غير ‏مشروعة بمنطقة النزهة.‏

‏

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4474 لسنة 2024 جنايات النزهة، المقيد برقم 1344 لسنة كلي ‏شرق القاهرة، المتهمان :"عاطف ,ع"، " محمود. أ"، بإجراء تهريب بعض المواطنين خارج البلاد عن طرق ‏غير مشروعة، بالتنسيق مع جماعة إجرامية يتم الاتفاق بينهم، ويتم تزوير تصريح جواز السفر، مقابل مبالغ ‏ماليه بالسفر إلى أحد الدول الاوربية، عقب تقنين الاجراءات تم القبض على بعض المواطنين اثناء استخلاص ‏بعض الورق من مطار القاهرة، فأقروا على المتهمين الذين ارتكبوا واقعة تهريب المواطنين بطريقة غير مشروعة ‏وتزوير تذاكر سفر.‏