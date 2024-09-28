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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

فتوح أحمد: الزمالك استحق لقب السوبر الإفريقي

الزمالك
الزمالك

قال الفنان فتوح أحمد أن الزمالك توج باللقب عن جدارة واستحقاق بعدما كان الفريق الأفضل في المباراة.

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عبدالله السعيد: شرف كبير لي الفوز بالسوبر الإفريقي مع الزمالك


وأشار فتوح أحمد في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري إلى أنه كان يشعر بالقلق قبل المباراة لكن الروح القتالية للاعبين جعلته يثق في الفوز
واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدها ملعب المملكة بالسعودية.
واستطاع الفارس الأبيض في تحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، ليُضيف  لقب قاري جديد في خزينته.
ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك من المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد المباراة القوية أمام الأهلي.

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