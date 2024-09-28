عبدالله السعيد: شرف كبير لي الفوز بالسوبر الإفريقي مع الزمالك

أعرب عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي. جاء ذلك بعد المباراة المثيرة التي انتهت بفوز الزمالك بركلات الجزاء (4-3) بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي.

في تصريحات له عبر قناة إم بي سي مصر، قال السعيد: "الحمدلله، أحمد الله على التتويج. هذه أول بطولة لي مع الزمالك وأعتز بها جدًا. الحصول على بطولة مع النادي يضيف لي الكثير، وشرف كبير أن ألعب في الزمالك".

وأضاف: "كنا نعرف أن المباراة ستكون كبيرة، وكانت لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز. رغم استقبالنا هدفًا، إلا أن اللاعبين كانوا على قلب واحد وتمكنا من التعويض. ضغطنا على أنفسنا لأننا كنا نريد إسعاد جماهير الزمالك، التي دعمتنا بقوة".

وأكد السعيد أنه كان واثقًا من قدرتهم على النجاح، مضيفًا: "تحدثنا بين الشوطين وقررنا أن نبذل كل ما لدينا. بدأنا المباراة بشكل جيد، ورغم الضغوط، استطاع ربنا أن يكرمنا في ضربات الجزاء".

ووجه السعيد تهنئته للجماهير، مؤكدًا أنه يهدي هذه البطولة لهم، وعبر عن أمله في تحقيق المزيد من البطولات في الفترة القادمة، قائلاً: "وعد جماهير الزمالك ليس مجرد كلام، بل هو عمل شاق. إن شاء الله يكرمنا ربنا بالمزيد من الإنجازات".

يُذكر أن عبد الله السعيد قد حقق أول ألقابه مع الزمالك بعد انضمامه إلى الفريق الأبيض في يناير 2024.