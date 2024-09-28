هاني برزي: مجلس الإدارة بذل مجهود كبير وأبارك للجماهير العظيمة

قال هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن التتويج بالسوبر جاء تتويج للمجهود الكبير الذي بذله مجلس الإدارة واللاعبين.



وأكد برزي في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري أن المجلس عمل في ظروف صعبة واستطاع النجاح بالتتويج بالبطولة القارية الثانية في أشهر قليلة.

وشدد برزي على أن المجلس منح ثقته للجهاز واللاعبين رغم حملة التشكيك.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدها ملعب المملكة بالسعودية.

واستطاع الفارس الأبيض في تحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، ليُضيف لقب قاري جديد في خزينته.