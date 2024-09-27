وائل جمعة ينتقد كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

مهاجم لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي وائل جمعة مدرب الفريق الأحمر مارسيل كولر، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك.



وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "بي ان سبورتس" القطرية: "بالطبع، مستوى الشناوي خلال المباراة لم يكن مقنعًا بالنسبة لي، أكثر من كرة سقطت من يده، وأخطأ والمفترض أنه الحارس الأول لمنتخب مصر".

وتابع: "كرة الهدف رد فعله كان سيئًا جدًا، والخطأ من البداية كان عند يحيى عطية الله عندما لعب الكرة بالكعب، كان عليه أن يخرجها من الملعب".

وأكمل: "أحمل كولر التراجع في الشوط الثاني بسبب توظيفه للاعبين في الملعب، وأعطى الأفضلية للزمالك بوسط الملعب".

وأتم جمعة تصريحاته: "حسين الشحات وبيرسي تاو كانا يلعبان على الخط، مع دوافع الزمالك جعلهم يظهرون بهذا الأداء في الشوط الثاني".