ناصر منسى رجل مباراة السوبر الأفريقى

حصل ناصر منسي لاعب الزمالك على جائزة أفضل لاعب فى مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وكان ناصر منسي سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يحرز ركلة الترجيح التي سددها، ليساهم في فوز فريقه باللقب.



نجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، في المباراة المقامة الآن على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض بنهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

جاء الهدف من ركلة جزاء عن طريق النجم وسام أبو علي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل عنيف من اللاعب حمزة المثلوثي على قدم أكرم توفيق.

وأدرك ناصر منسي هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة من تسديدة أرضية على إثر عرضية متقنة من عمر جابر.