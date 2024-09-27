اتحاد جدة يفوز على الخليج برباعية في الدوري السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة في تحقيق الفوز على نظيره الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي.



تقدم الخليج من خلال اللاعب خالد ناري في الدقيقة الخامسة، بينما تعادل اتحاد جدة عن طريق كريم بنزيما هدف التعادل في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وتقدم للاتحاد اللاعب حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، بعد تلقيه عرضية مميزة من الجبهة اليمنى حولها مباشرة بالمرمى.

وأحرز بيرجوين الهدف الثالث في المباراة لصالح الاتحاد في الدقيقة 68 بعد تلقيه تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها مباشرة داخل الشباك.

وسجل الهدف الرابع للاتحاد اللاعب أحمد الغامدي في الدقيقة 95، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت المرمى مباشرة.

وبهذا الفوز يحتل الاتحاد إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز ال 13 برصيد 4.

