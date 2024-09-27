يواصل رجال مباحث مركز أوسيم، جمع التحريات والمعلومات حول واقعة اتهام مقاول يدعى أحمد جاد عبد الله، رئيس مجلس مدينة أوسيم بالتعدي عليه بالضرب واحتجازه وخطفه هو وآخرين، في المحضر رقم 5529 جنح أوسيم.

مقاول يتهم رئيس مجلس مدينة أوسيم بالتعدي عليه بالضرب واحتجازه وخطفه

وقال المجني عليه في المحضر إنه يستند في الواقعة على لقطات فيديو التقطتها كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة، تؤكد ما تعرض له من قبل المشكو في حقه وآخرين، وخطفه بدون وجه حق.

وعقب انتهاء رجال المباحث من استكمال المحضر تم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مجهولين يقطعون يد لاعب نادي السكة الحديد

كما تعرض لاعب كرة قدم بنادي السكة الحديد، للاعتداء على يد مجهولين بمنطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة.

وأوضحت التحريات الأولية، إصابة لاعب بنادي السكة الحديد، بجرح قطعي متهتك باليد اليسرى وعدد من الكسور، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إشارة من قسم شرطة كرداسة، يفيد ببلاغ تعرض لاعب كرة قدم بنادي السكة الحديد للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.