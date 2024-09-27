١٩ ميدالية ذهبية واخرى فضية لأبطال سموحة للجمباز بكأس مصر
حقق نادي سموحة في بطولة كأس مصر للجمباز الفني بنين براعم و حصول فريق تحت ١٠ سنوات مواليد 2015 علي ١٩ ميدالية ذهبية و ١ ميدالية فضيه المقامة على ملاعب الصالة المغطاة بنادى مدينة نصر
حصل كل من على المركز الأول و الميدالية الذهبية
محمود احمد الحبروك وايهم عمرو احمد وآسر محمد فتحي وادم احمد يحيي وحسام محمود عبده
محمد اسلام محمد و زين محمد ابراهيم وسيف تامر محمد واحمد محمد شوشان وياسين اسلام زهير وسيف محمد هلالي ومعز أكرم محمد و عمر مصطفي مبروك وحمزة محمد السيد وادهم احمد عباس ومعز الدين نزار صالح ومعاذ احمد فتحي
وانس محمد حافظ وزياد عبدالعال محمد
كما حصل على المركز الثاني و الميدالية الفضية
ياسين احمد عبدالقادر تحت قيادة المدير الفني للجمباز الفني رجال كابتن أحمد عبدالراضي