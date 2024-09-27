السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

١٩ ميدالية ذهبية واخرى فضية لأبطال سموحة للجمباز بكأس مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق نادي سموحة في بطولة كأس مصر للجمباز الفني بنين براعم و حصول فريق تحت ١٠ سنوات مواليد 2015 علي ١٩ ميدالية ذهبية و ١ ميدالية فضيه  المقامة على ملاعب الصالة المغطاة بنادى مدينة نصر 
حصل كل من على المركز الأول و الميدالية الذهبية
محمود احمد الحبروك وايهم عمرو احمد وآسر محمد فتحي وادم احمد يحيي وحسام محمود عبده
محمد اسلام محمد و زين محمد ابراهيم وسيف تامر محمد واحمد محمد شوشان وياسين اسلام زهير وسيف محمد هلالي ومعز أكرم محمد و عمر مصطفي مبروك وحمزة محمد السيد وادهم احمد عباس ومعز الدين نزار صالح ومعاذ احمد فتحي
وانس محمد حافظ وزياد عبدالعال محمد
كما حصل على المركز الثاني و الميدالية الفضية
ياسين احمد عبدالقادر تحت قيادة المدير الفني للجمباز الفني رجال كابتن أحمد عبدالراضي
 

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الجريدة الورقية