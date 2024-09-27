١٩ ميدالية ذهبية واخرى فضية لأبطال سموحة للجمباز بكأس مصر

حقق نادي سموحة في بطولة كأس مصر للجمباز الفني بنين براعم و حصول فريق تحت ١٠ سنوات مواليد 2015 علي ١٩ ميدالية ذهبية و ١ ميدالية فضيه المقامة على ملاعب الصالة المغطاة بنادى مدينة نصر

حصل كل من على المركز الأول و الميدالية الذهبية

محمود احمد الحبروك وايهم عمرو احمد وآسر محمد فتحي وادم احمد يحيي وحسام محمود عبده

محمد اسلام محمد و زين محمد ابراهيم وسيف تامر محمد واحمد محمد شوشان وياسين اسلام زهير وسيف محمد هلالي ومعز أكرم محمد و عمر مصطفي مبروك وحمزة محمد السيد وادهم احمد عباس ومعز الدين نزار صالح ومعاذ احمد فتحي

وانس محمد حافظ وزياد عبدالعال محمد

كما حصل على المركز الثاني و الميدالية الفضية

ياسين احمد عبدالقادر تحت قيادة المدير الفني للجمباز الفني رجال كابتن أحمد عبدالراضي



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