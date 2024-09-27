إستقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية زيارة لعدد من طلبة المرحلة الإبتدائية بمحافظة الإسكندرية.



وتهدف الزيارة إلى إطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذى يضطلع به رجل الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وسرعة إستقبال البلاغات وكيفية التعامل معها.

الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل طلاب المرحلة الإبتدائية

الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل طلاب المرحلة الإبتدائية

الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل طلاب المرحلة الإبتدائية

الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل طلاب المرحلة الإبتدائية

وتوجه المشرفون المرافقون للأطفال بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.

يأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن .