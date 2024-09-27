شهدت منطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة مأساوية عندما أقدم شاب على قتل ابن عمه وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على قطعة أرض ميراث بين العائلة.

الدم بقي ميه ..مقتل شاب على يد نجل عمه بسبب الخلاف على قطعة أرض بالمرج

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل بمنطقة المرج وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص وجمع المعلومات تبين أن الجريمة وقعت على إثر مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بسبب قطعة أرض وأنهى أحدهما حياة نجل عمه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة.

خناقةستات .. تقود شاب لانهاء حياه جاره في مشاجرة بالمطرية

وفي واقعة اخري ؛ شهدت منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة، مقتل شخص على يد آخر إثر مشاجرة حدثت بين سيدتين، تطورت تلك المشاجرة حتي قام الأزواج بالتدخل، أسفر عن قيام أحد الأشخاص بإنهاء حياة المجني عليه باستخدام سلاح ابيض.

وكانت البداية بتلقي غرفة علميات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل بمنطقة المطرية بالقاهرة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي محل البلاغ.

وبالفحص تبين الجريمة وقعت على إثر مشاجرة نشبت بين سيدات جيران الشارع وتدخل الأزواج في المشاجرة وقام شخص بواسطة سلاح ابيض بإنهاء حياة المجني عليه، وتم نقل الجثة الي المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة وتولي النيابة التحقيق.