الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الدم بقي ميه ..مقتل شاب على يد نجل عمه بسبب الخلاف على قطعة أرض بالمرج

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت منطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة مأساوية عندما أقدم شاب على قتل ابن عمه وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على قطعة أرض ميراث بين العائلة.

الدم بقي ميه ..مقتل شاب على يد نجل عمه بسبب الخلاف على قطعة أرض بالمرج

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل بمنطقة المرج وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص وجمع المعلومات تبين أن الجريمة وقعت على إثر مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بسبب قطعة أرض وأنهى أحدهما حياة نجل عمه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة.

خناقةستات .. تقود شاب لانهاء  حياه جاره في مشاجرة بالمطرية

وفي واقعة اخري ؛ شهدت منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة، مقتل شخص على يد آخر إثر مشاجرة حدثت بين سيدتين، تطورت تلك المشاجرة حتي قام الأزواج بالتدخل، أسفر عن قيام أحد الأشخاص بإنهاء حياة المجني عليه باستخدام سلاح ابيض.

وكانت البداية بتلقي غرفة علميات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل بمنطقة المطرية بالقاهرة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي محل البلاغ.

وبالفحص تبين الجريمة وقعت على إثر مشاجرة نشبت بين سيدات جيران الشارع وتدخل الأزواج في المشاجرة وقام شخص بواسطة سلاح ابيض بإنهاء حياة المجني عليه، وتم نقل الجثة الي المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة وتولي النيابة التحقيق.

مواد متعلقة

بين الحبس والغرامة.. كيف حدد القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة؟

كيف حدد القانون عقوبة ترويج العملات في السوق السوداء؟

زواج على شفا الاحتضار.. فتنة الحموات تُشعل بيت الزوجية

"حابسني في البيت".. زوجة تلجأ لمحكمة الأسرة لطلب الخلع

إجراء قضائي بحق 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في التبين

بماذا ينص القانون حول عقوبة إلقاء المخلفات بمياه النيل؟

كيف سطرت تجارة الهيروين نهاية حياة باكستاني في السعودية؟

خطف هاتفها وفر هاربًا.. اعترافات المتهم بسرقة أجنبية في دار السلام
الجريدة الورقية