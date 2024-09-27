شهيدان و76 جريحًا حصيلة أولية إثر عدوان إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان رسمي عن مقتل شهيدين وإصابة 76 شخصًا بجروح في حصيلة أولية جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت ، ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة الغارات التي تشنها إسرائيل على لبنان في إطار تصعيد عسكري متزايد.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الطبية تعمل على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين في المستشفيات القريبة، حيث استدعت الحالات الحرجة تدخلاً عاجلاً من الأطباء والمستشفيات لتلبية احتياجات الجرحى. ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التزام الهدوء والتعاون مع الطواقم الطبية لتسهيل عمليات الإسعاف.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية أن العديد من المباني والمرافق العامة تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة القصف، مما تسبب في حالة من الهلع بين سكان المنطقة. وشهدت حارة حريك تدميرًا جزئيًا للعديد من المباني، مما يضيف إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في لبنان.

وقد استنكر مسؤولون لبنانيون هذا العدوان، مؤكدين على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما دعوا إلى تقديم الدعم للمدنيين المتضررين من هذا الهجوم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان.

وتستمر الأوضاع في التوتر بين إسرائيل وحزب الله، حيث يُخشى من أن تؤدي هذه الهجمات إلى تصعيد أكبر في النزاع، مما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار في المنطقة.

إسرائيل تعلن حالة التأهب استعدادًا لرد من حزب الله وإيران على غارات الضاحية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل رفعت مستوى الاستنفار الأمني والعسكري استعدادًا لرد محتمل من حزب الله على الغارات التي استهدفت مقر قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومحاولة اغتيال أمينه العام حسن نصر الله. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة عقب الضربات الجوية الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة أن القيادة العسكرية في إسرائيل تعمل على تقييم الوضع الأمني وتحديد الخطوات اللازمة لمواجهة أي ردود فعل قد تصدر عن حزب الله، الذي يُعتبر القوة الرئيسية في لبنان. وأشارت التقارير إلى أن الحزب قد يرد على الغارات بتكثيف هجماته على الأهداف الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت هيئة البث أن المنظومة الأمنية في إسرائيل تتخذ احتياطات إضافية تحسبًا لهجوم من جانب إيران أيضًا، التي تدعم حزب الله في صراعاته مع إسرائيل. وقد أبدت القيادة الإسرائيلية قلقها من احتمال تصعيد النزاع ليشمل مناطق أوسع في الشرق الأوسط.

في سياق متصل، أُغلقت بعض المناطق الحدودية وأُعيد نشر القوات العسكرية في المناطق الحساسة، بما في ذلك المناطق المحاذية للبنان، بهدف تعزيز الجاهزية لمواجهة أي تصعيد محتمل. كما تم تكثيف الدوريات الجوية والبرية في المنطقة لضمان سلامة المواطنين.