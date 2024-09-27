آخر تحديث.. سعر جديد للذهب في التعاملات المسائية بالاسواق المحلية

سعر الذهب اليوم الجمعة.. شهد سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة في اسواق الصاغة المصرية، ثباتاً، على أخر معدلات سعرية شهدتها الأسواق خلال الساعات القليلة السابقة، حيث كسرت حاجز الـ 25 جنيها؛ ليستمر في الصعود منذ الأسبوع الماضي بمقدار 55 جنيها على الأقل.

وصل سعر الجرام من أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3585 جنيه للبيع و 3605 جنيه للشراء.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة في التعاملات المسائية

وبلغ سعر الجرام من أعلى أعيرة الذهب وهو عيار 24 الأغلى فئة نحو 4097 جنيه للبيع و 4120 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3072 جنيه للبيع و 3090 جنيه للشراء

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2665 دولار للبيع و 2666 دولار للشراء.

وبلغ سعر أدني أعيرة الذهب وهو عيار 14 نحو 2396 جنيه للبيع و 2410 جنيه للشراء.

وأخيرا وصل سعر الجنيه الذهب نحو 28.68 ألف جنيه للبيع و 28.84 ألف جنيه للشراء.

بورصة الذهب مباشر

ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية بشكل ملحوظ، حيث وصلت أوقية الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، لامست 2680 دولارًا.

يأتي هذا الارتفاع مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة عالميًا، وتصاعد الصراعات الجيوسياسية، وزيادة التوقعات بشأن تيسير السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أداء الذهب

اختتمت التعاملات عند مستوى 3605 جنيهات للجرام، مع زيادة قيمتها بمقدار دولارين في الأسواق العالمية. بدأت الأوقية بتداولات قوية، متجاوزة أعلى مستوياتها التاريخية

بفعل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وضعف الدولار الأمريكي. تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا كملاذ آمن.

كما ساهمت قرارات خفض الفائدة من قبل بنوك مركزية أخرى، مثل بنك الشعب الصيني والبنك المركزي السويدي، في دعم أسعار الذهب.

التوترات الجيوسياسية

زاد الصراع بين إسرائيل وحزب الله من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، مما رفع الطلب على الذهب إلى مستويات مرتفعة. وعلى الرغم من بيانات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة التي كانت أفضل من المتوقع، إلا أن الأسواق لا تزال تتوقع مزيدًا من التيسير النقدي من الفيدرالي الأمريكي.

ثقة المستهلك

انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 98.7 في سبتمبر، بعدما كان 105.6 في أغسطس، مما زاد من مخاوف المستثمرين ودفع أسعار الذهب نحو مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوع الجاري.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3585 جنيه للبيع و 3605 جنيه للشراء.

تترقب الأسواق تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، للحصول على مزيد من الوضوح حول السياسة النقدية في الفترة القادمة، بالإضافة إلى متابعة بيانات سوق العمل وطلبات إعانة البطالة. قد تؤثر هذه التصريحات بشكل كبير على اتجاهات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، في ظل الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة.